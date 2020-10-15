Известная модель Ирина Шейк похвасталась идеальной внешностью в домашней одежде
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий кадр у себя в Инстаграм. Девушка была одета в серые штаны и небесного цвета свитер. Шейк развалилась на диване и смотрела в кадр. Несмотря на простой, ни чем не примечательный кадр, выглядела модель превосходной. Особое внимание поклонников привлекли светящиеся глаза модели, которые гармонировали с цветом ее одежды.
За час ее фото собрало более 120 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Богиня», «Очень красивая», «Красотка нереальная», «Глаза огонь», «Вы действительно отдыхаете», «красота», «Ирина! Русская красавица», «Мадам, а где ваша дочка Лея?», «Доброе утро, Ирина, Ты сегодня посинела», «Ты такая красивая», «Удивительная», «Вы мое вдохновение», «Сказочная принцесса», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ирина Шейк сверкнула роскошью в кружевном бюстгальтере. Модель позировала на камеру, вероятно, снимаясь в очередной рекламе. На шее у нее красовалось аккуратное украшение, которое придало особого шарма фото с красоткой.
Кроме этого, недавно Шейк представила новую коллекцию модного бренда. Модель позировала в миниатюрных шортиках и гетрах. Образ дополнили туфли на каблуках.
Напомним, что роскошная Ирина Шейк подразнила упругостями в мини-шортиках и чулках: «Роналду оценит».
А еще Politeka писала, что Ирина Шейк в леопарде поманила к себе в кроватку, кадры соблазна: "Какая кошечка".
Также Politeka сообщала, что роскошная Ирина Шейк устроила взрослые танцы в латексе и произвела фурор: «Очень сладко».