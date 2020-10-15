Известная модель Ирина Шейк показала себя в горячем образе

На фото Ирина показалась в темном леопардовом платье, которое было по самые носочки. Звезда была с открытыми плечами и без белья. Шейк легла на кровать с леопардовым бельем, но уже светлым. Красотка улыбалась и соблазнительно выгнулась в постели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Леопард", - подписала смайлким красотка кадр.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Тот факт, что вы публикуете это после того, как Криштиану дал положительный результат на корону", "Моя русская королева", "Тигрица", "Какая кошечка", "Красивая какая", "Ты ж моя кошечка.. мяу!", "Невероятно потрясающе и очень красиво", "Увидимся счастливыми, когда я узнал, что у Роналду корона", "Когда тетя Лара с рынка подарила платье к постельному белью от мамы на день рождения )", "Офигеть, столько лайков за 5 минут...".

Сообщалось, что супермодель российского происхождения Ирина Шейк похвасталась фигурой, нарядившись в латекс.

Так, на опубликованных кадрах красотка позирует рядом с другими моделями, эффектно демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

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