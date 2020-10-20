Известная модель Ирина Шейк показалась в необычном образе и рассказала о своей работе

На фото Ирина показалась без белья и одежды. Звезда стояла в саду на большом колесе, а картинами прикрывала самые пикантные места. Девушка была уверенна в себе и смотрела прямо в обьектив камеры. Фото вышло очень пикантным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Просто делаю то, что я делаю в саду @ donatella_versace .. Я так счастлива быть в особенном доме", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более 130 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мега", "Мажор", "Богиня", "Слишком много истерик: "почему у меня не так"? И все на тебе", "Иришка топ", "И зачем соглашаться на такие откровенные съемки", "Акулы едят сома", "Чувственная и великолепная, как всегда", "Аппетитная какая!", "Кришиану Роналду, привет тебе", "Я хочу", "Отличный вид", "Эти поля аналогичны".

Сообщалось, известная модель Ирина Шейк похвасталась внешностью крупным планом.

В этот раз красоту Ирины Шейк показали крупным планом. Модель позировала сидя на диване, закинув на него одну ножку.

Знаменитость была в голубом гольфе и клетчатых брюках. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул прелести звезды, как бы она не пыталась это скрыть за руками.

Напомним, нереальная Ирина Шейк развалилась на диване, восхитив сказочной красотой

Также Politeka писала, что Ирина Шейк в леопарде поманила к себе в кроватку, кадры соблазна

А еще Politeka сообщала, что молодая любовница Брэда Питта свела с ума нежным образом без лишних прикрас



