Російська співачка Алла Пугачова приголомшила фігурою в чорній пікантній сукні
Як передає Politeka.net, фото з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram.
Чорне плаття Алли Пугачової має відвертий фасон, оскільки у нього спущені плечі і прозорий поділ, крізь який глядачі відразу розгледіли стрункі ноги російської зірки.
На ногах у Пугачової-балетки сріблястого кольору. Наряд доповнює масивне прикраса на шиї і мереживні рукавички.
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Варто відзначити, що, не дивлячись на солідний вік Примадонни, даний образ припав їй до лиця і шанувальники обдарували її компліментами. Але безумовно знайшлися і ті, хто черговий раз підкреслив, що Пугачова просто любить привертати до себе увагу, а даний наряд недоречний для сімдесятирічної жінки.
"Красуня», «так тримати», «як таке можливо в 70 років, а ніжки які стрункі, я Вами вихишаюсь виглядаєте дуже навіть класно», «жінка в сукні-це магія, плаття робить нас жіночними і бажаними», «ви еталон краси», "з роками тільки красивіше", - пишуть в коментарях.
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