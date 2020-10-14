71-летняя певица Алла Пугачева не перестает удивлять неуемной энергией
Как передает Politeka.net, Примадонна опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок, на котором предстала в окружении известных друзей.
Так, модельер Валентин Юдашкин вклинился между нею и ее мужем Максимом Галкиным. 14 октября мэтру исполняется 57 лет, с чем его и поздравила Алла Борисовна.
На фото они с "королем моды" сидят вдвоем в кресле. Пугачева в узких рваных джинсах и розовом пуловере нежно обняла друга за спину и прижалась к нему.
Галкин в это время сидел на быльце немного поодаль.
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"Мой чудесный, замечательный дружище.С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Люблю тебя, ценю твой талант творить и дружить. Душой с тобой в этот день.❤️💋❤️💋❤️💋💐💐💐💐💐", - подписала фото Примадонна.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"С днём рождения Маэстро Моды!!!😍"
"Приятно видеть, когда люди дружат семьями. Так держать 👍👍👍"
"Присоединяюсь к поздравлению, Алла Борисовна!!! С Днём Рождения, гениальный художник и прекрасный душой человек!!!!! Крепкого здоровья Валентину, вдохновения, новых творений и побед"
"Алла совсем стаяла!"
"Фото шикарное. Портретный вариант эпохи... Короче, очень красиво!"
"Чудесная Алла, чудесный Валентин🙏❤️"
"Сливки общества"
Ранее мы сообщали, на фан-странице Пугачевой в соцсети появились кадры одного из ее последних выступлений, где артистка вышла на сцену в чулках и коротком голубом платье-рубахе.
«Легендарная!!!!Великая женщина Алла Пугачева!!!! Ей нет равных и не будет!», «Прекрасная Алла Борисовна!!!», «Браво», «Так держать 🔥🔥🔥», «Модная, шикарная женщина», - отреагировали поклонники.
Напомним, что Галкин с лохматой шевелюрой растаял от заботы 7-летней дочки, Пугачева все сняла.
А еще Politeka писала, что уникальное фото Галкина с Пугачевой в обнимку с дочкой попало в сеть.
Также Politeka сообщала, что маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила фото с отцом.