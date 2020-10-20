Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала себе і відповіла на питання

На фото красуня позувала без одягу і білизни, розвернувшись спиною до камери. Волосся у Нікітіної були розпущеними, а руки Катя підняла вгору. Дівчина стояла у воді по груди, насолоджуючись легкістю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Був чи не був фотосет в стилі ню?",- написав фанат, поставивши питання Катерині в сторіс.

Дівчина відповіла:"Не було, тільки ось так було".

Фанати не змогли оцінити публікацію або поставити лайки, так як кадр опублікований в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "така жіночна".

Повідомлялося, що зірка Студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна вразила фізичною формою в образі зухвалої боксерки.

Так, у новому випуску "кварталу" Нікітіній належало дати волю своїй внутрішній силачці заради відповідного номера. Судячи з кадрів, гумористка вийшла на сцену в короткому спортивному ТОПі, яскраво-червоних боксерських трусах і спеціальних рукавичках.

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Катерина Нікітіна розташувалася на пляжі біля самої лінії прибою, так що хвилі пестили її стрункі ноги. На одному з фото актриса піднялася на ліктях і затримала свій погляд на слідах, що залишилися на мокрому піску.

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