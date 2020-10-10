24-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась в сети кадрами перевоплощения
Соответствующий ролик звезда разместила на своей странице в Интасграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Сначала на кадрах можно увидеть Никитину без макияжа и прически, артиска морщит нос и сама себе не нравится.
Затем при помощи быстрого режима внешность юмористки резко меняется и она преображается уже в накрашенную и с накрученными локонами красотку.
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«Как вам мое перевоплощение?) Оцените от 1-10👇🏻❤️», - попросила знаменитость у фанатов.
Пользователи сети не прошли мимо и принялись комментировать внешность Екатерины.
«Яркая зажигалка! зарядила позитивом на весь этот замечательный день! Спасибо», «В любом виде красиво», «Ты очень красивая», «Красотка»,«Совершенству нет предела»,- высказались они.
Ранее мы сообщали, дерзкая Никитина предстала абсолютно голой. Артистка позировала по грудь в воде, удивив своей чувственностью и нежностью.
Напомним, что Екатерина Никитина изогнулась у шеста и поразила талантом: «Обожаю…».
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