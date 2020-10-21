Відома модель Демі Роуз показала, як виглядає вранці

На кадрі Демі позувала в рожевому топі, а образ доповнила кісками і яскравим макіяжем. Зірка дивилася прямо в об'єктив, знімаючи себе на телефон. Роуз продемонструвала величезне декольте екстремально близько, радуючи фанатів розміром бюста. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ранкове тренування зроблено", - написала красуня під фотографією в Instagram.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, так як модель викинула кадр в сторіс, але так і хочеться додати: "Королівський розмір, такі апетитні".

Повідомлялося, що відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардаш'ян" в спокусливому вбранні показала свої "шовкові" місця.

Так, знаменитість цього разу посвітила своєю гордістю в незвичайному чорному бікіні.

Незвичайність полягала в тому, що ліфчик тримався на тонких бретельках і спереду нагадував сукню. Довга тканина спускалася мало не до колін.

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Модель прославилася, завдяки шикарній фігурі у формі пісочного годинника. Зараз Демі знаходиться на островах і регулярно демонструє на собі ефектні вбрання.

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