Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і задала питання

На фото красуня позувала в чорній сукні і срібних босоніжках. Анастасія спокусливо вигнулася, сидячи на сходинках. Співачка виставила ніжки вперед, світячи татуюванням. Волосся у дівчини були зібрані назад, а образ Кумейко доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що перше ви побачили, глянувши на це фото?",- написала зірка під фотографією.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Ноги і підпис", "Табличку червону", "шикарна жінка", "Тату", "дівчина вогонь", "Настя, відразу плаття кинулося в очі", "побачив ,що сходинок не помітив", "бездоганний овал обличчя", "Клеопатра", "Монна Нана", "цей хижий погляд", "домінантний погляд пантери, переможниці", "туфлі на шикарних ногах прекрасної Нани)".

Повідомлялося, що екс-солістка групи Nikita, відома українська співачка Анастасія Кумейко показала себе в басейні.

На фото Кумейко розважається в басейні. На ній чорний купальник з оригінальним декором у вигляді напівпрозорої сіточки, натягнутої поверх декольте.

Судячи з усього, на знімку співачка тільки виринула з води: з її обличчя все ще стікають цівки.

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