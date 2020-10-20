Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и задала вопрос

На фото красотка позировала в черном платье и серебряных босоножках. Анастасия соблазнительно выгнулась, сидя на ступеньках. Певица выставила ножки вперед, светя татуировкой. Волосы у девушки были собраны назад, а образ Кумейко дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что первое вы увидели, взглянув на это фото?", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Ноги и подпись", "Табличку красную", "Шикарная женщина", "Тату", "Девушка огонь", "Настя, сразу платье бросилось в глаза", "Увидел ,что ступенек не заметил", "Безукоризненный овал лица", "Клеопатра", "Монна Нана", "Этот хищный взгляд", "Доминантный взгляд пантеры, победительницы", "Туфли на шикарных ногах прекрасной Наны)".

Сообщалось, что экс-солистка группы Nikita, известная украинская певица Анастасия Кумейко показала себя в бассейне.

На фото Кумейко развлекается в бассейне. На ней черный купальник с оригинальным декором в виде полупрозрачно сеточки, натянутой поверх декольте.

Судя по всему, на снимке певица только вынырнула из воды: с ее лица все еще стекают струйки.

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