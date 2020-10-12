Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в необычной позе

На фото звезда была в красном костюме и собрала волосы в хвост. Анастасия показалась у пальмы, став на руки и закинув ноги на ствол дерева. Красотка соблазнительно выгнулась и закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Начинаем новую неделю правильно", - написала красотка под фото

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Правильно начинать надо с фотки в купальнике!)", прекрасная, привет з Мексики", "Всегда в форме. Браво", "Настя, добра тебе, удачи тебе", "Идеальный ракурс", "На зависть Волочковой".

Сообщалось, что бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко отправилась отдыхать в Египет и забросала сеть пляжными фото.

Одной их последних публикаций, появившейся в ее Инстаграм стала фотография, где Анастасия попозировала в черном купальнике на берегу Красного моря.

Мы писали, что бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко восхитила новым образом на фото.

Так, на одном из последних снимков, артистка решила показать своим поклонникам кадр, сделанный во время съемок ее нового клипа.

Анастасия в белом платье нырнула в воду, изображая, по всей видимости, русалку.

Напомним, экс-Nikita похвасталась растяжкой прямо под душем, закинув ногу выше головы

А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita в бикини сверкнула роскошными формами на отдыхе в Египте

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita соблазнила идеальным телом, выгнувшись до неприличия в купальнике



