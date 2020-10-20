Російська виконавиця Алла Пугачова приголомшила фігурою в чорних міні-шортах

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в мережі з'явилося архівне фото, на якому ще пухленька Пугачова відображена в досить коротенькому вбранні.

Примадонна позує з поруч з Максимом Галкіним і колишнім чоловіком Наташ королевою Ігорем Ніколаєвим.

При цьому бурхливі дискусії піднялися навколо зовнішності Пугачової, хтось навіть написав, що вона виглядає молодше Галкіна. Варто правда відзначити, що фото відредаговано.

"Алла виглядає молодше Максима та Ігоря", "Алла, поправилася-мені так здалося, так свіжий вигляд", "Розкарячилася!!!", "Який жахливий фотошоп!!! Чи не ужели ви не бачите?", "Аллочка, так тримати!", "Круті хлопці🔥", " скільки років цієї фотографії? Максим давно змужнів, Алла Борисівна схудла, а Ігор Ніколаєв дуже поправився з тих пір...", "Ви Класні 👍ви прекрасні 🔥 ❤ ️, " шикарна красива люблю вас❤️", - пишуть в коментарях.

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