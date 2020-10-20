Российская исполнительница Алла Пугачева ошеломила фигурой в черных мини-шортах

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Сети появилось архивное фото, на котором еще пухленькая Пугачева запечатлена в весьма коротеньком наряде.

Примадонна позирует с рядом с Максимом Галкиным и бывшим мужем Наташ Королевой Игорем Николаевым.

При этом бурные дискуссии поднялись вокруг внешности Пугачевой, кто-то даже написал, что она выглядит моложе Галкина. Стоит правда отметить, что фото отредактировано.

«Алла выглядит моложе Максима и Игоря», «Алла, поправилась - мне так показалось, так свежее вид», «Раскорячилась!!!», «Какой ужасный фотошоп!!! Не ужели вы не видите?», «Аллочка, так держать!», «Крутые ребята 🔥», «Сколько лет этой фотографии? Максим давно возмужал, Алла Борисовна похудела, а Игорь Николаев очень поправился с тех пор...», «Вы классные 👍вы прекрасные 🔥❤️», «Шикарная красивая люблю вас❤️», - пишут в комментариях.

Напомним, Галкин больно уколол Киркорова, обнародовав кадр с еще его женой Пугачевой: «18 лет назад...»

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