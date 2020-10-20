Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото зірка позувала в білій майці і джинсах. Модель доповнила образ сумочкою і босоніжками на великому каблуці. Майка була такою вузькою у Анастасії, що з неї випирав пишний бюст. Квітко відвела погляд від камери, але це не зробило кадр менш пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше 2 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Божественна дитинко", "фігура відповідає стрункості будівель, але у кожного свої складності і таємниці будови", "красива і чудова любов моя", "ти просто супер красива жінка", "Привіт, красуня, ця Лінда, ти дуже хороша і ефектна, з такими красивими персиками і п'ятою точкою", "Все в моїх думках тільки про тебе", "найкрасивіша королева в світі", "Хочу зігрітися з тобою, люблю залазити".

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко посвітила ідеальною фігурою в шовковому міні.

Велике декольте дозволило поглянути на пишний бюст, який стирчав з нього. Величезні принади прямо привертали погляд, чого, мабуть, і домагалася знаменитість.

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