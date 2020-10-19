Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото Квитко позировала в цветных штанах и сером топе. Красотка дополнила образ стильными очками, а позировала на переднем сиденье автомобиля BMW. Фото вышло эффектным и соблазнительным, ведь Настя не стеснялась показать пышный бюст, который прямо выпирал из наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на станичку знаменитости.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю", "Прекрасная", "Прекрасная принцесса", "Я хочу прокатиться днем", "Она ты очень красивая", "Я голоден тобой, дорогая", "Идеальная женщина моя Любимая", "Вау, очень круто", "Я люблю тебя моя дорогая", "Кто был за рулем, чтобы ты могла ласкать меня руками", "Королева, вау, решено".

Ранее мы сообщали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко впечатлила размерами бюста.

Так, на жарком фото в купальнике с трендовым леопардовым принтом этого года Квитко показала всю роскошь своих форм.

С шестым размером бюста даже скромный наряд может оказаться откровенным, а в данном бикини с открытым дизайном девушка выглядела очень пикантно.

Напомним, русская Кардашьян без стеснений "вывалила" свои сладкие объемы без лифчика

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