Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, посветила божественной фигурой в тесном боди

Снимок красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Не скучайте, лучше поищите клевер!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Квитко позирует, облокотившись на кровать, демонстративно показывая роскошный бюст во всей красе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Лучшая. Просто лучшая», «Анастасия, вы божественны», «ты очень милая», «абсолютная и внеземная красота. Королева», «Ох и сеньорита, бодришь меня по утрам», «Настя, у тебя великолепное тело», «до чертиков хороша», «бомбезная фотка», - пишут они.

До этого мы писали, что российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала грудь без белья.

Звезда часто выкладывает довольно провокационные фото, на которых позирует без белья. Ее пышная красота достойна внимания поэтому, видимо, Квитко не отяжеляет образы бельем.

Так, модель опубликовала сториз, в котором позировала в блузе с огромным вырезом, при этом на ней не было белья, из-за чего снимок получился особенно пикантным.

Напомним, русская Кардашьян в смелом декольте вывалила на улице свой срам

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