Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, впечатлила размерами бюста

Анастасия умеет удивлять благодаря стильным образам, которые примеряет для модных съемок. Девушка может похвастаться довольно яркой внешностью, поэтому не обделена комплиментами. Так, к примеру, на жарком фото в купальнике с трендовым леопардовым принтом этого года Квитко показала всю роскошь своих форм.

С шестым размером бюста даже скромный наряд может оказаться откровенным, а в данном бикини с открытым дизайном девушка выглядела очень пикантно. Все дело в том, что сам бюст Анастасии скрыть не удалось и тот попросту «выскочил» с тонкой ткани лифа внизу. Впрочем, Настя позировала так, будто это задумано и столь открытый вид совсем ее не смущает.

«Детка, ты прекрасна и богата этой красивой фигурой и лицом 💗💗💗 и красивыми глазами с горящими губами 🔥🔥🔥 мило поцеловать тебя, если бы я был с тобой ❤️ дорогая .... бомбы взорвались; Ты целуешь меня; она собирается охотиться на свою добычу🤑🤑👅👅💦💦; Ты мой бог🙈; Я хочу быть твоим тигром рядом с этой красивой тигрицей. 🔥; Похоже, богиня моя. Life nu kiss 😘 Я люблю тебя 💋 ; Ты самая красивая девушка в мире и я тебя обожаю за это; потрясающая потрясающая супер красавица ... 🔥🔥🔥».

Также девушку часто критикуют за чрезмерное использование фотошопа и нежелание худеть. При низком росте она весит более семидесяти кг, однако это все еще прибавляет ей популярности. В Инстаграм Квитко публикует лишь белфи (современное название откровенным фото с изображением ягодиц).

На одном из фото Квитко в темно-сером костюме показала размеры бюста, талии и бедер. Обтягивающая ткань подчеркнула все достоинства модели и показала тем самым, как выглядит Настя в спортивном и скромном костюме с минималистичным дизайном.

«Они стали еще больше🔥👈👌; Ты идешь или что, дорогая моя любовь ❤; ты такая роскошная😍; Моя хорошенькая королева Я люблю серый 💋; Обожаю твои изгибы !!! 🔥; Все, что тебе нравится, делает тебя красивым и прекрасным; ты красивая и захватывающая👌👌».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов