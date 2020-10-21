Популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила видами в бікіні  

Зірка з пишними формами викликає захват у мільйонів шанувальників, повідомляє Politeka.net. В одній з фан-сторінок знаменитості регулярно з'являються фото і відео з кумиром. 

В одному з останніх постів Кайлі постала, коли сиділа на дивані біля басейну.(Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Красуня була в крихітному бікіні, яке підкреслило її розкішні об'єми.

Груди чи не вислизали з маленького ліфчика, що надавало образу більшої інтриги і пікантності. 

Крихітні плавочки оголювали сідниці, завдяки маленьким лямках, вони були практично непомітні на тілі пекучої красуні. 

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Розкута Кайлі трохи вигнулася на дивані і стала демонстративно бризкати себе спреєм, ймовірно, для засмаги. Виглядало це дуже спокусливо. 

"я маю на увазі, що вона погана😝 🤤 🔥", - написали автори поста. 

За 10 годин пост зібрав майже 9000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі оцінили настільки пекучий образ моделі і написали багато приємних повідомлень. 

"Фантастична", - зазначив один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в лагідній, блискучій, персиковій сукні. Облягаючий наряд підкреслив тонку талію, пишні стегна і груди зірки. 

Крім прикрас, образ доповнив манікюр під колір вбрання. Вигляд у знаменитості був вражаючим. 

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в екстравагантному декольте і колготках, зроблених з принтом леопарда.

"Дика річ. Я так мало чекала і нарешті воно тут", - коротко йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що  Кайлі Дженнер з жаром погладила свій пишний бюст

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