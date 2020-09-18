Известная модель Кайли Дженнер показала себя в новом образе, порадовав фанатов

На фото Кайли позирует в длинных штанах с разрезами по бокам и коротеньком топе. Красотка оставила волосы распущенными, а сама шла по улице. Дженнер уверенно держалась, эпатируя публику. На втором кадре звезда стояла уже у автомобиля, показывая идеальный животик, а рукой держалась за дверь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Чертовка", "Как кукла Барби", " Красиво в. Нет. Это хорошо. Сила. И неодушевленный к лицу. Госпожа. Вы", "Какая сексуальная девушка", "Я буквально одержим этим взглядом так долго", "С годами она стала более толстой", "это сочетание совершенства", "Эта картинка лучше".

Сообщалось, что известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер записала сториз, которое тут же разлетелось по сети.

Знаменитость опубликовала кадры в своем сториз, но фанаты решили сделать репост.

Кайли медленно шла, снимая себя на видео. В руке красотки заметен коктейль, но взляд невозможно было оторвать от бюста красотки, которая акцентировала на нем внимание.

Напомним, шикарная Кайли Дженнер в кружеве изогнулась, посветив великолепием

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