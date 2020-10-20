Відома вагітна модель Ельза Хоск з Victoria's Secret показала, як провела день

На фото Ельза позувала у в'язаному светрі і без штанів. Волосся Хоск вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила туфлями і білими шкарпетками. Красуня прогулялася на вулиці, показавши в серії фото результати. Знімки вийшли сонячними і ніжними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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A good day exploring with the fam🤍💕

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"Хороший день для знайомства з сім'єю", - написала Ельза.

Фанати поставили 248 тисяч лайків і написали коментарі: 

"Де твій живіт?", "Хто робить светр ?", "Одержимий твоїм волоссям"," ти сяюча дитинко"," такий милий наряд"," Сяйво вагітності"," любіть своє обличчя повніше, і цей наряд - досконалість"," Ух, ти прекрасно виглядаєш, Ельза"," Люблю твій светр"," я хочу ці туфлі", "ти взагалі не виглядаєш вагітною", " ти і є королева?", "Ти дуже прекрасна", " хто тобі робить ці красиві фото?".

Повідомлялося, що популярна модель Ельза Хоск з Victoria's Secret, яка зараз знаходиться на другому триместрі вагітності, засвітила свій животик.

Пекуча блондинка похвалилася невеликим животиком, задерши кофту. 

Грайлива модель без сорому продемонструвала фігуру з усіх вигідних ракурсів. 

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