Стало відомо про великі порушення постачальників природного газу при його транспортуванні

Як повідомляє прес-служба Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, в результаті перевірки було виявлено ряд порушень.

Порушників оштрафували, загальна кількість штрафів становить понад 1,5 млн грн.

Зокрема, під час перевірок було виявлено, що замовники послуг транспортували та постачали природний газ без забезпечення своєчасної збалансованості свого портфоліо балансування. В результаті був створений негативний баланс природного газу в червні 2020 року в обсязі понад 235 млн кубометрів на загальну суму понад 682 млн грн.

Найбільша сума штрафу була накладена на ТОВ " ГК "Черкаси-газ" - 425 тисяч грн.

НКРЕКП також запланувала 34 перевірки своєчасного збалансування свого портфоліо балансування в серпні 2020 року.

Нагадаємо, українцям радили вкрай уважно вибирати постачальників газу. Перш ніж укладати з ним договір, варто пошукати інформацію про компанії в реєстрах.

Таку пораду в ефірі програми " Energo live "на телеканалі" Еспресо "дала координатор енергопрограм Громадянської мережі" Опора "Тетяна Бойко, передає “ГазПравда”.

"Слід перевірити простими доступними методами: в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Реєстрі прав на нерухоме майно. Варто дізнатися, що це за Компанія, хто за нею стоїть, який її статутний капітал, історія», – зазначила Тетяна Бойко.

За її словами, в Україні отримати ліцензію на постачання газу, порівняно з Європою, досить легко. На сьогодні така ліцензія є приблизно у 790 компаній.

"Тому, дійсно, є велика загроза», – застерегла Тетяна Бойко.

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