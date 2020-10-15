В грядущем отопительном сезоне, который стартует через несколько недель, украинцам придется платить за газ и отопление по новым тарифам

Перемены связаны с запуском свободного рынка газа, решение о котором Кабмин принял в августе. Напомним, в связи с этим потребители сами могут выбрать поставщика, у которого будут покупать "голубое топливо". Тем не менее, с приближением холодов цена на газ вырастет. Как именно и что делать, чтобы платить меньше "Обозревателю" рассказали эксперты.

По прогнозам Оксаны Запорожской, аналитика Украинской энергетической биржи, несмотря на сезонный скачок стоимости, в этом году газ все же обойдется украинцам дешевле, чем в прошлом году.

Правда не все аналитики разделяют такое оптимистичное предположение. Есть мнение, что уже в декабре на рынке стоимость кубометра может составить 7 грн. Причиной роста цен станет рост спроса из-за наступления холодов и начала отопительного сезона.

Однако есть способ сэкономить: выбрать годовой тариф, который будет по одной цене круглый год, и с наступлением зимы цифры в платежке не вырастут.

Чтобы поменять поставщика (с оптимальным для себя тарифом) нужно найти его офис или сайт и подать заявление. К нему прикрепить:

- документ на право собственности (право пользования),

- последнюю платежку,

- копию паспорта,

- ИНН.

Подтверждение о том, что вы успешно поменяли поставщика, придет в течение 21 дня. Смена поставщика не означает, что в дом или квартиру придется прокладывать новую газовую трубу.

За коммуникации по-прежнему отвечает облгаз, которому придется платить отдельно (даже если вы не пользуетесь газом, но есть трубопровод).

Те, кто не пользуется тарифом на год, не сразу заметят подорожание. Цена за кубометр будет меняться постепенно. В октябре она может быть только незначительно дороже, но в разгар зимнего сезона может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр.

С подорожанием газа связаны тарифы на тепло. Платежки за отопление могут вырасти примерно на 15-16%.

Сэкономить в данном случае можно при помощи субсидии. Ее размер считается как разница между стоимостью коммуналки и обязательного платежа (процент общего дохода семьи, который льготник может отдать за услуги). Обязательный платеж составляет 20%.

Следует учитывать, что в этом году, по прогнозам экспертов, количество льготников, получающих субсидии сократится на 40% - программу помощи "обрезали" на 10,5 млрд гривен.

Ранее мы сообщали, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что если бы "Нафтогаз Украины" стал продавать на отечественном рынке дешевый газ отечественной добычи, то для украинцев цена на газ уменьшилась бы на 20%.

"Нафтогаз" закачивает "голубое топливо" отечественной добычи в подземные хранилища, но не выпускает на рынок, создавая такую ситуацию, что газ, который сегодня предлагается населению, является более дорогим.

Напомним, резкое снижение тарифов, украинцам сообщили о коммунальной "аномалии": "С 1 ноября..."

Как сообщала Politeka, урезание субсидий на коммуналку: кого оставят без льгот, "меньше, чем в 2020 году..."