Тарифы на тепло с началом отопительного сезона в Украине вырастут

Все будет зависеть от стоимости газа, который составляет до 80% в составляющей стоимости тепла, пишет «Обозреватель».

Аналитик Егор Комов объясняет, что с учетом возможного подорожания газа до 7 грн за кубометр, тепло может подорожать на 15% и практически сравняться с тарифами прошлого года.

"Думаю, что подорожания никак не избежать. Это чистая математика: с началом отопительного сезона растет спрос на газ, увеличивается вместе с тем и цена на него. Для генерации тепла необходимо закупать газ, то есть тепло не может не подорожать в ситуации, когда дорожает голубое топливо", – говорит Комов.

Однако, стоит отметить и тот факт, что у каждого предприятия есть своя структура тарифов. Некоторые совсем не используют газ для генерации Гкал, поэтому на них изменения тарифов скажутся не так сильно.

Но это еще не все трудности, связанные с отопительным сезоном, которые угрожают украинцам.

Так, по последним данным, примерно в 45 населенных пунктах тепло могут дать с задержкой. Всему виной долги. При необходимых 90% уровень расчетов в Луганской области составит всего 56%, в Днепропетровской – 71%, в Кировоградской – 81%, а в Ивано-Франковской – 82%.

Дело в том, что получить голубое топливо, необходимое для старта отопительного сезона, предприятия могут только, если они оплатили хотя бы 90% уже потребленного газа, либо же подписали с НАК договор реструктуризации, согласовали график выплат.

Ситуация меняется очень быстро, и возможно, число должников уже сократилось. Если же этого не произошло, сотни тысяч украинцев могут остаться без тепла до тех пор, пока их поставщик не договориться с "Нафтогазом" и не подпишет договор реструктуризации.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз разработал несколько пакетов услуг для операторов внутреннего рынка и домашних хозяйств. В период с августа по октябрь цена на газ повышалась уже трижды и дошла до 5,24 грн за кубометр без НДС и надбавки за транспортировку.

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