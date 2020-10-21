Відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала себе і розповіла про зручність

На фото модель стояла в білому напівпрозорій майці і джинсах. Красуня похвалилася своєю фігурою на декількох фото, де позувала в різних позах. На одному з фото можна помітити, як через тканину видно найпікантніше на грудях. Волосся Жизель зібрала в хвіст, а доповнила образ стильними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зручні штани", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вона і є життя", "вона вбиває", "я весь тремтжу", "дуже мило, я люблю таке волосся", "найкраща красива жінка", "ви приголомшливі", "так приголомшливо", " Абсолютно приголомшлива. Дуже сподобалося", "Мій коханий Ісус", " Твоя гарячність просто зійшла з розуму!", "Прекрасний стиль! Колаб зараз з нами", "які великі".

Повідомлялося, що Жизель Олівейра, зірка відомого бренду Victoria's Secret, похвалилася фігурою в зухвалому міні.

Уточнимо, що на кадрах Олівейра позує в міні-спідниці і ТОПі, ефектно показуючи ідеальний загар. Також можна помітити, що красуня трохи спітніла під променями осіннього сонця.

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