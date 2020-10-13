Бразильская модель Жизель Оливейра, звезда бренда Victoria’s Secret, покрасовалась на балконе в смелом наряде

Как пишет Politeka.net, знаменитая красотка выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото, сделанное на фоне красивого городского пейзажа. Она вышла на балкон со стеклянными перилами в тонкой блузке на молнии, которую расстегнула для пикантного вида. На девушке также можно заметить штаны с соблазнительным вырезом на поясе.

Жизель Оливейра облокотилась на что-то за кадром и стрельнула томным взглядом в камеру. В таком наряде она выглядит очень стильно и элегантно, ее формы будто так и рвутся наружу.

Пользователи соцсети оценили яркую внешность знаменитости и засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Мой ангел"; "Кто черный лебедь?"; "Модная убийца"; "Абсолютно круто 😎 🖤🖤 и полно магической экспрессии"; "Отлично! Однажды я хотела стать моделью ❤️ Вы вдохновляете"; "Самая прекрасная".

Ранее Жизель раззадорила поклонников фотографией, сделанной на ступеньках. Для фотосессии она надела плиссированную мини-юбку, блестящий топ и строгий пиджак. Образ красотки дополнили стильные туфельки и сумочка в виде сердечка. Комментаторы оставили девушке много приятных слов, а особенно оценили ее длинные ноги.

Напомним, что Жизель Оливейра в наряде без белья показала, что такое настоящий идеал: «Дикая орхидея».

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