Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, похвалилася розкішною вечірньою сукнею

Гюль стала популярна відносно недавно, завдяки своїй незвичайній зовнішності і схожості з сестрами Кардашьян, за запевненням її шанувальників. Дівчина щодня ділиться фото в єдиному стилі - кадри з ресторанів, кафе і відпочинку на курорті стають все популярнішими.

Так, цього разу Бахарі показала стильний образ в чорній сукні. Чорне плаття на тонких бретельках вразило шанувальників своєю відвертістю, так як дівчина продемонструвала не тільки ледь прикрите декольте, але ще і оголила стегна. Виріз на сукні перевершив всі очікування, так як дійшов до самої талії. Таким чином Бахарі підкреслила, що вона позувала без нижньої білизни.

"Виглядає чудово ❤️; красива поза👄 👍♥️; люблю чорне плаття🖤 🖤 🖤; моя улюблена картинка дня 🔥 🔥 🔥 🔥 damn; дуже красива дама; прекрасна леді; відмінно, чорт візьми; твоя краса зачаровує мене; мільйон поцілунків за солодку любов; красиво, красиво .... 🔥 🔥 🔥 ; Приголомшливо, чудово! 😍 🔥 ❤ ; Красиві, милі очі💕; привет привіт, моя Незрівнянна королева!».

Раніше ми також писали, що Гюль володіє ефектною зовнішністю – брюнетка з бронзовою шкірою і пишними формами – вона намагається підкреслити красу яскравим макіяжем. Одяг Гюль завжди різна, але з вражаючими декольте. На одному з фото в звичному стилі модель позувала в чорній сукні, зробленим практично з однієї сіточки. Завдяки тонкій тканині вдалося підкреслити бюст Бахарі, скромно сидить на дивані і дивиться в камеру з легкою посмішкою.

Ось як реагують в мережі:

"@gul_bahari Приголомшлива леді 💋; чорний колір дуже гарний, і причина у вашій чарівній красі, яка збільшує красу цього кольору🌹 🌹 🌹; так жарко 🔥 принцеса серед Дів🔥❤️❤; богиня, як довго ти в місті?; Упевненість. Ви добре його носите; ти красива і сексуальна; Вау ти супер; Славно! 💓 💓 💓 ; Ви захоплюєте дух🖤; ви такі чудові💕».

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