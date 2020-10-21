Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про злість

На фото Гюль позувала в білому топі і коротенькій спідниці. Дівчина сиділа на ліжку, зібравши волосся в хвіст і взявшись за них рукою. Красуня ледве вмістила в вузенький топ пишні груди, що навіть довелося його розстебнути. Фото вийшло спокусливим і запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Злюща, маленька дитинко", - підписала фото красуня.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"На добраніч телебачення Bastille не було гарячим, я просто думаю", "дуже мило, спокусливо, мило", "Моя богиня", "Покажи мені свою дівчинку-ангела", "Я не можу слів ..", "Ти чудово виглядаєш"," Прекрасна Крива і бажана"," надзвичайно красива, вишукано хтива і сексуальна, ви чудово досконалі","Вао, але як ти прекрасна, я б хотів познайомитися з тобою, дитинко".

Повідомлялося, що турецька модель Гюль Бахарі заворожила формами в міні-сукні.

Гюль цього разу позувала, ймовірно, в холі готелю, в красивій обтягуючій міні-сукні тілесного кольору.

Модель постала на фото боком, щоб показати самі соковиті місця в тісному вбранні. Гюль обтягнула шикарні груди, а пікантні вирізи оголили її талію і поперек.

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