Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Гюль показала себя в белом топе и синих трусиках. Красотка сидела перед зеркалом и снимала себя на телефон. Волосы у Бахари были распущенными, а образ девушка дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Каждый день я использую леденцы", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, детка", "Плоский животик мамы", "Убийственная любовь", "Такая красота", "Милый наряд", "Желанная кривая и красота", "Ты такая восхитительно красивая", "Вао, но как ты красива, жаль, что ты далеко, чтобы встретиться и пригласить тебя выйти", "Можно умереть за тебя", "У них ноги толстые!", "Исключительная красота", "Совершенство", "Привет, самая красивая кошечка".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, также известная примерила стильный образ.

На одном из фото, сделанном на отдыхе, видно, что модель намеренно расстегнула кофточку телесного цвета, чтобы показать бюст и тем самым подчеркнуть, что она явно без нижнего белья была.

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