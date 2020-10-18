Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала стильный образ в атласном платье

Модель смогла удивить поклонников жарким образом. Как известно, девушка предпочитает показывать бюст благодаря удачным вырезам и смелым декольте практически в каждом ее наряде. Данная фишка стала своеобразным акцентом на каждом фото. Гюль нравится подчеркивать достоинства, а не скрывать их от публики.

При этом делает это она весьма скромно, не раздеваясь и не показывая бюст в одном белье. Тем не менее, многие ее платья выглядят более чем смело. К примеру, нежно-лавандовое платье из атласной ткани было дополнено тонким кружевом прямо на бюсте, девушка не стала надевать бра, поэтому кадр получился весьма интригующим.

Вот что пишут в сети:

«Вау, вау, красиво и сексуально 🙌; Тариф горячий 🔥; фигура бомбы ❤️❤️😍😍; Выглядит мило; У меня есть шампанское в ожидании тебя❤️ @ gul_bahari; Вы волшебница? Нет вы фея? Всё я знаю вы сказочная принцеса !!!! Потому что вы неземной красоты девушка! ❤️😍; Ты выглядишь очень сексуально в этом платье🔥; Ты милая и милая😘; Красиво 💜💫; Какая ты красивая на самом деле супер красивая 🔥; Кружево - твоя вещь, ты выглядишь фантастически; Ваши бедра горят !! 😍💕».

Ранее также Гюль Бахари показала себя на радость фанатов. На фото Гюль показала себя в белом топе и синих трусиках. Красотка сидела перед зеркалом и снимала себя на телефон. Волосы у Бахари были распущенными, а образ девушка дополнила ярким макияжем.

"Каждый день я использую леденцы", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Привет, детка", "Плоский животик мамы", "Убийственная любовь", "Такая красота", "Милый наряд", "Желанная кривая и красота", "Ты такая восхитительно красивая", "В них ноги толстые!", "Исключительная красота", "Совершенство", "Привет, самая красивая кошечка".

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