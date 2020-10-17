Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, похвасталась формами в одних кружевах

Популярная модель каждый день показывает новые фото. На снимках девушка примеряет стильные платье и всегда акцентирует внимание на пышном бюсте. Примечательно, что это единственная пикантная деталь в ее образах – обычно Гюль показывает лишь бюст, тогда как другие части тела скрывает изысканными нарядами.

Девушка любит классические платья, поэтому в ее профиле в Инстаграм множество образов именно с данными нарядами, дополненными глубокими декольте и изредка вырезами на бедрах.

Как видно на одном из фото, иногда Бахари надевает изящные блузы с корсетами, дополненные кружевами и вставками из прозрачной ткани. Неизменный акцент на бюсте сразу привлек внимание фанатов:

«Я люблю тебя безумно; женись на мне пожалуйста; Вау, этот топ такой сексуальный; ух ты выглядишь красиво, просто женщина мечты, респект!; Красивый образ, потому что лучше только сама богиня; Такая красивая ❤️😍🥰😘🌹🥂; 🍦Выглядит как сексуальная богиня 😍; Обнаружение великолепной дорогой, слишком горячей и сексуальной возлюбленной 💘😘😘 красивой изогнутой красотки 💦🍹💘😘😘; Такая красивая дама; Детка, могу я спросить, какой контакт ты используешь? 😍💕».

Ранее мы также писали, что Бахари любит подчеркивать грудь яркими декольте, нередко расшитыми камнями, кружевами и дополненными украшениями. Поэтому на одном из фото, сделанном на отдыхе, видно, что модель намеренно расстегнула кофточку телесного цвета, чтобы показать бюст и тем самым подчеркнуть, что она явно без лифчика.

Кадр с пикантной деталью в образе Гюль не оставил поклонников безразличными:

«Прекрасный костюм; Ты самая милая, наивная, стильная и элегантная дама; Прелесть 🌹☝️; всегда романтичная😍; может искусить любого💖; Это лицо похоже на ложь:/; Такая красивая ⭐️💎⭐️; обалденная леди;Этот взгляд ... когда Жасмин встречает Аладдина;) 🌹; Потрясающе 💕».

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