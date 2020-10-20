37-річний телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про свою залежність

Подробицями він поділився в інтерв'ю КП.иа.

Комаров розповів, що зараз активно освоює китайську кухню.

Крім того, телеведучий зізнався, що підсів на китайські чаї, і п'є до 2-3 літрів чаю пуер в день, і не може зупинитися.

"Став справжнім китайським чаєм. Кожен мій ранок починається з цього чаю. Він крутіше будь-якого енергетичного напою: випиваєш - і стаєш як заєць на батарейках. Дружина сміється, коли ввечері приходжу додому і до ранку не можу зупинитися, розповідаю історії. "Що, - каже Саша, - знову пуер цілий день пив!" Він реально дуже бадьорить і заряджає, хто не пробував-рекомендую. Напій життя", - зізнався мандрівник.

Комаров зазначив, що не просто п'є чай, а робить з цього процесу справжню церемонію.

«...чаювання у мене-це ритуал. Я не просто заварюю чай, а коментую, розповідаю історію чаю, даю гостям або родичам порівняти сорти, відчути аромат. А потім ми просто починаємо спілкуватися про життя", - каже телеведучий.

Комаров додав, що можливості для чаювань з'явилося завдяки карантну. Адже багато наради можна провести онлайн.

"А особисті зустрічі нехай краще будуть довше, душевніше, з китайським чаєм", - підсумував телеведучий.

Нагадавши, поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка...".