Популярный украинский телеведущий, автор и ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров похвастался невероятной находкой

Звезда телеэкрана оригинально поздравил грибников с их «профессиональным» праздником: Международным днем грибника, показав свой самый большой гриб и рассказав интересную историю в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

Он признался, что очень любит грибы, жаренные в сметане, и юшку с белыми грибами.

«Сегодня международный день грибника, а у меня как раз есть вот такая недавняя замечательная фоточка из Карпат. Рекордно большой белый гриб, который сорвал своими руками в Карпатах❤», – начал Дмитрий свою историю.

Впервые по грибы Дмитрия взяли с собой родители, когда ему было не больше пяти лет.

«Батя повел меня на полдня в Пущу Водицу в лес, где мы насобрали целое ведро урожая. В тот осенний день, 32-33 года назад, я впервые учился разбираться в основных видах съедобных грибов. И с того дня я никогда не срываю незнакомые грибы, или в которых сомневаюсь хоть немножечко», – поделился он.

Дмитрий отметил, что первый поход за грибами настолько его впечатлил, что вечером того же дня он написал свою первую сказку, пусть даже и с ошибками в каждом предложении. Телеведущий пообещал фанатам поделиться написанным, как только родители найдут тетрадку с произведением маленького Димы.

«Всех грибников с праздником. Сезон ещё идет, повод сходить в лес. Или хотя бы в супермаркет за шампиньонами и сметаной))», – завершил свой рассказ Комаров.

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