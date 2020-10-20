37-летний телеведущий программы "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров рассказал о своей зависимости

Подробностями он поделился в интервью КП.ua.

Комаров рассказал, что сейчас активно осваивает китайскую кухню.

Кроме того, телеведущий признался, что подсел на китайские чаи, и пьет до 2-3 литров чая пуэр в день и не моет остановиться.

«Стал настоящим китайским чаеманом. Каждое мое утро начинается с этого чая. Он круче любого энергетического напитка: выпиваешь - и становишься как заяц на батарейках. Жена смеется, когда вечером прихожу домой и до утра не могу остановиться, рассказываю истории. "Что, - говорит Саша, - опять пуэр целый день пил!" Он реально очень бодрит и заряжает, кто не пробовал - рекомендую. Напиток жизни», - признался путешественник.

Комаров отметил, что не просто пьет чай, а делает из этого процесса настоящую церемонию.

«...чаепитие у меня - это ритуал. Я не просто завариваю чай, а комментирую, рассказываю историю чая, даю гостям или родственникам сравнить сорта, ощутить аромат. А потом мы просто начинаем общаться о жизни», - говорит телеведущий.

Комаров добавил, что возможности для чаепитий появилось благодаря карантну. Ведь многие совещания можно провести онлайн.

"А личные встречи пусть лучше будут дольше, душевнее, с китайским чаем", - подытожил телеведущий.

Напомним, пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".