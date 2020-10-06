Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров произвел фурор пламенной речью и неожиданными фото

Как передает Politeka.net, шоумен и журналист выставил свежие кадры в своем микроблоге в Инстагарм, на которых позировал в больничном белом халате и защитной маске, в окружении медиков.

Комаров рассказал в подписи, что привело его в больницу.

"Сегодня Международный День Врача (5 октября, - ред.). Сейчас еду из Боярки, после работы заехал поздравить врачей Киевской областной детской больницы... Хочу сказать каждому врачу, провизору, медсестре, санитарке и другим медработникам: я горжусь вашей профессией. Когда сталкиваюсь с несправедливостью по отношению к нашей медицине, несовершенством, то порой жалею, что мне уже 37 и врачом я уже не стану (а такое желание появляется, когда хочешь что-то изменить)... Спасибо, дорогие врачи, что за небольшие зарплаты совершаете настоящие подвиги! Вы - герои", - заявил ведущий.

Пользователи откликнулись в комментариях:

"Мы будем стоять до последнего! 💪❤️"

"Дима лучший человек. 😘"

"Дима! Ты человечище с большой буквы, пока есть такие как ты, есть надежда и вера в будущее!!!❤️"

"😥Дима, как всегда, трогает сердце 💜❤"

Ранее мы сообщали, фото Комарова в юности восхитило сеть. Ко Дню учителя Дмитрий опубликовал в Инстаграм архивный снимок, где он - 17-летний выпускник школы. Паренек в черном костюме склонился над пожилой улыбающейся учительницей, сидящей за столом в классе.

«Сегодня День Учителя… Я обожал математику, потому что учительница излучала только добро, позитив и была не просто учителем, а практически родственником», - поделился ведущий приятными воспоминаниями.

Напомним, что Дмитрий Комаров взбудоражил украинцев жесткой историей и кадрами: "Какой ужас, бедные девушки".

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров поразил откровением, даже Дорофеева не удержалась: "С ужасом узнал, что...".