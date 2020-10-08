Стало известно о радостном событии в семье телеведущего Дмитрия Комарова

Прекрасной новостью в своем Instagram поделилась родная сестра шоумена Ангелина Комарова.

Так, девушка поделилась фотоотчетом из клиники, в которой у нее принимали роды.

На снимках счастливая Ангелина Комарова позирует с маленькой дочкой в окружении близких людей, среди которых есть и жена телеведущего Александра Кучеренко.

"Будь самой счастливой на свете", - подписала Ангелина Комарова трогательную публикацюи в своем личном микроблоге.

Пользователи засыпали родную сестру Дмитрия Комарова лайками и восторженными комментариями, а также пожелали крепкого здоровья малышке.

"Моя девочка, ты невероятно красивая мамочка. Пускай малышка будет самой счастливой", "Поздравляю Вас Ангелина! Растите большими, здоровыми, красивыми, умными, здоровых животиков вам", "Аааа..поздравляю! Крепкого здоровья дочурке и мамочке!", "Поздравляю вас и вашу семью: красивых и интересных людей должно быть больше", "Поздравляю с рождением чудесной малышки", "Красотка! Счастья манюне, папе и маме!", - написали поклонники в комментариях.

Ранее Дмитрий Комаров огорошил обращением из больницы.

Так, шоумен выставил свежие фото, на которых он в больничном белом халате и защитной маске стоял в окружении медиков.

Таким образом, он хотел поздравить медиков с Международным днем врача.

"... Хочу сказать каждому врачу, провизору, медсестре, санитарке и другим медработникам: я горжусь вашей профессией. Когда сталкиваюсь с несправедливостью по отношению к нашей медицине, несовершенством...", - написал он в микроблоге.

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