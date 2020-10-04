Ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров произвел фурор проникновенным постом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм ведущий поделился архивными фото и заговорил о своих учителях.

«Сегодня День Учителя… Я обожал математику, потому что учительница излучала только добро, позитив и была не просто учителем, а практически родственником», - рассказал Комаров, отметив, что с классным руководителем можно было говорить не только о предмете, но и о жизни.

По словам Комарова, его учителя никогда не использовали метод кнута. Они умели заинтересовать и мотивировать детей.

«Хотелось учиться хорошо, потому что учителя правильно расставили приоритеты, умели заинтересовать, каждому давали почувствовать себя личностью, грамотно хвалили за успехи, деликатно делали замечания за ошибки и промахи, не оскорбляли», - добавил телеведущий, поблагодарив всех учителей за их труд.

Всего за 20 минут пост Комарова собрал почти 25 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Какой красивый в молодости», «Обожаю, такой красивый», «Вы почти не поменялись)», «Ты вообще не изменился», «Дмитрий, золотые слова!», «Димка, не изменился - хотела написать ...смотрю в комменты, а тут...все так пишут. Классно сохранился», - пишут пользователи сети.

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