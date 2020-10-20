Тарифи на тепло з початком опалювального сезону в Україні зростуть

Все залежатиме від вартості газу, який становить до 80% у складовій вартості тепла, пише «Обозреватель».

Аналітик Єгор Комов пояснює, що з урахуванням можливого подорожчання газу до 7 грн за кубометр, тепло може подорожчати на 15% і практично зрівнятися з тарифами минулого року.

"Думаю, що подорожчання ніяк не уникнути. Це чиста математика: з початком опалювального сезону зростає попит на газ, збільшується разом з тим і ціна на нього. Для генерації тепла необхідно закуповувати газ, тобто тепло не може не подорожчати в ситуації, коли дорожчає блакитне паливо", – говорить Комов.

Однак, варто відзначити і той факт, що у кожного підприємства є своя структура тарифів. Деякі зовсім не використовують газ для генерації Гкал, тому на них зміни тарифів позначаться не так сильно.

Але це ще не всі труднощі, пов'язані з опалювальним сезоном, які загрожують українцям.

Так, за останніми даними, приблизно в 45 населених пунктах тепло можуть дати із затримкою. Всьому виною борги. При необхідних 90% рівень розрахунків в Луганській області складе всього 56%, в Дніпропетровській – 71%, в Кіровоградській – 81%, а в Івано-Франківській – 82%.

Справа в тому, що отримати блакитне паливо, необхідне для старту опалювального сезону, підприємства можуть тільки, якщо вони сплатили хоча б 90% вже спожитого газу, або ж підписали з НАК договір реструктуризації, погодили графік виплат.

Ситуація змінюється дуже швидко, і можливо, число боржників вже скоротилося. Якщо ж цього не сталося, сотні тисяч українців можуть залишитися без тепла до тих пір, поки їх постачальник не домовитися з "Нафтогазом" і не підпише договір реструктуризації.

Раніше повідомлялося, що Нафтогаз розробив кілька пакетів послуг для операторів внутрішнього ринку і домашніх господарств. У період з серпня по жовтень ціна на газ підвищувалася вже тричі і дійшла до 5,24 грн за кубометр без ПДВ і надбавки за транспортування.

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