Тарифи на тепло з початком опалювального сезону в Україні зростуть
Все залежатиме від вартості газу, який становить до 80% у складовій вартості тепла, пише «Обозреватель».
Аналітик Єгор Комов пояснює, що з урахуванням можливого подорожчання газу до 7 грн за кубометр, тепло може подорожчати на 15% і практично зрівнятися з тарифами минулого року.
"Думаю, що подорожчання ніяк не уникнути. Це чиста математика: з початком опалювального сезону зростає попит на газ, збільшується разом з тим і ціна на нього. Для генерації тепла необхідно закуповувати газ, тобто тепло не може не подорожчати в ситуації, коли дорожчає блакитне паливо", – говорить Комов.
"Наречена" Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим образом: "Дика кішка"
Волочкова нахилилася і приголомшила неохайним виглядом в чорному ліфчику: "Тут з декольте стирчить..."
Опалення і газ за новими тарифами, в Кабміні зробили гучну заяву: "На ринку немає..."
З курсантом, який втратив своїх однокурсників у катастрофі АН-26, сталося диво: "буває один на мільйон"
Однак, варто відзначити і той факт, що у кожного підприємства є своя структура тарифів. Деякі зовсім не використовують газ для генерації Гкал, тому на них зміни тарифів позначаться не так сильно.
Але це ще не всі труднощі, пов'язані з опалювальним сезоном, які загрожують українцям.
Так, за останніми даними, приблизно в 45 населених пунктах тепло можуть дати із затримкою. Всьому виною борги. При необхідних 90% рівень розрахунків в Луганській області складе всього 56%, в Дніпропетровській – 71%, в Кіровоградській – 81%, а в Івано-Франківській – 82%.
Справа в тому, що отримати блакитне паливо, необхідне для старту опалювального сезону, підприємства можуть тільки, якщо вони сплатили хоча б 90% вже спожитого газу, або ж підписали з НАК договір реструктуризації, погодили графік виплат.
Ситуація змінюється дуже швидко, і можливо, число боржників вже скоротилося. Якщо ж цього не сталося, сотні тисяч українців можуть залишитися без тепла до тих пір, поки їх постачальник не домовитися з "Нафтогазом" і не підпише договір реструктуризації.
Раніше повідомлялося, що Нафтогаз розробив кілька пакетів послуг для операторів внутрішнього ринку і домашніх господарств. У період з серпня по жовтень ціна на газ підвищувалася вже тричі і дійшла до 5,24 грн за кубометр без ПДВ і надбавки за транспортування.
Нагадаємо, українців попередили про стрибок цін на комуналку на 200-300%: "справжній тарифний шок".
Як повідомляла Politeka, українців " пощадили "з підвищенням комуналки, але радіти рано:" вже до Нового року..."
Також Politeka писала, що опалення і газ за новими тарифами, в Кабміні зробили гучну заяву: "на ринку немає..."