Что может изменится в платежках

Украинцев предупредили стоит ли ожидать очередного повышения тарифов на ЖКХ

Для многих украинцев тарифы на коммуналку и так являются неподъемными, но некоторые из них снова будут повышены до конца года. Усугубиться ли ситуация в этом году, сказать сложно: власть поставила вопрос с повышением коммунальных платежек на паузу, ожидая окончания предвыборной гонки, передает Хвыля.

Тарифы на электроэнергию

В последние месяцы в ряде СМИ прошло сообщение о повышении тарифов на свет, но Минэнерго опровергло эту информацию.

Представители ведомства уверяют, что в условиях сложной экономической ситуации будут сохранены действующие коэффициенты, которые являются самыми низкими в Европе:

при месячном потреблении до 100 кВт/час – 90 коп. за кВт/час;

при использовании более 100 кВт/час – 168 коп. за кВт/час.

Тарифы на воду

Напомним, что тариф на холодную воду рассчитывается с учетом цены на реагенты и электроэнергию. И если последняя подорожает, у водоканалов появится веский аргумент требовать доплаты до 20%.

Пересмотр тарифов на холодную воду планировался весной, но из-за тотального карантина этот вопрос был отложен. Местные власти категорически отказываются от повышения цен перед выборами, и коммунальщики взяли временную паузу.

Тарифы на газ

МВФ хочет, чтобы власть установила на голубое топливо рыночную цену, которая будет сменятся с учетом сезонности и реальных потребностей потребителей.

В ответ на запросы международных кредиторов Нафтогаз разработал несколько пакетов услуг для операторов внутреннего рынка и домашних хозяйств. В период с августа по октябрь цена на газ повышалась уже трижды и дошла до 5,24 грн за кубометр без НДС и надбавки за транспортировку.

Напомним, что украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз.

Как сообщала Politeka, отопительный сезон стартовал, тарифы затаились перед сумасшедшим скачком.

Также Politeka писала, что доллар по 7 гривен, появился невероятный курс валют.