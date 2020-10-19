Модель й сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер показала бездоганну фігуру, вбравшись в "хижий" наряд

Кадр опублікований в Instagram знаменитості, передає Politeka.

"Дика річ. Я так мало чекала і нарешті воно тут", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Кайлі позує в екстравагантному декольте і колготках, зроблених з принтом леопарда. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Королівський розмір», «не можу дочекатися», «ось це ти бомбезно виглядаєш», «виглядаєш дуже мило», «королівський вигляд», «ну нарешті», "крута дівчинка",-пишуть вони.

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Знаменитість наслідувала приклад своєї сестри Кендалл Дженнер і також приміряла ефектний наряд з нової колекції французького Будинку моди Givenchy, яку нещодавно представили на Тижні моди в Парижі.

На ній було одягнене повністю прозоре міні-плаття, прикрашене численними кристалами. Дівчина ефектно показала свою фігуру і стрункі ноги, одягнувши чорні труси й забувши про бюстгальтер. Щоб прикрити провокаційний вигляд, зверху Кайлі Дженнер одягла шкіряний чохол.

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