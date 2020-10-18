Американская модель и бизнесвумен из семейства Кардашян Кайли Дженнер показала себя в новом провокационном образе

Знаменитость последовала примеру своей сестры Кендалл Дженнер и также примерила эффектный наряд из новой коллекции французского Дома моды Givenchy, которую недавно представили на Неделе моды в Париже.

Модель устроила фотосессию в гламурном виде у себя дома, а снимками поделилась с поклонниками у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

На ней было одето полностью прозрачное мини-платье, украшенное многочисленными кристаллами. Девушка эффектно показала свою фигуру и стройные ноги, одев черные трусы и забыв про бюстгальтер. Чтобы прикрыть провокационный вид, сверху Кайли Дженнер одела кожаный чехол.

Пикантный образ красотка дополнила туфлями сплошь расшитыми камнями, массивной цепью на шее и золотистой сумкой бренда Givenchy.

Компанию модели составил темнокожий парень с голым торсом и в кожаных штанах.

«Эта коллекция вау 🤤🤤 поздравляю !!! не могу дождаться, чтобы увидеть больше», - написала Кайли Дженнер.

Гламурный вид красотки из семейства Кардашьян очень понравился многомиллионной армии поклонников в сети Инстаграм.

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В это раз Кайли решила показать себя в образе начальницы, однако наряд ее был далек от делового стиля. Для этого она надела весьма экстравагантный костюм, состоящий из короткой юбки и облегающей кофты.

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