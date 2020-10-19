Починаюча російська співачка Катерина Боярська, яка є онукою Михайла Боярського, показала форми в облягаючому міні

Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Як справи?"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Боярська буквально «розвалилася» в кріслі, демонстративно показуючи ідеальні ноги в міні-сукні. Все це супроводжує неоновим світлом, який заповнив кімнату. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її шанувальників.

"Просто красуня" « "Уххххх ти, бомбічний вид», «ти бомба», «розкішна цукерка», "залипательно", - пишуть вони.

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На фото Боярська показала себе кросівках без шкарпеток і коротких шортиках. Образ Катерина доповнила розстебнутим піджаком і чорним топом. Волосся у дівчини було розпущеним. Внучка актора в кріслі задерла ноги, позуючи перед фотографом.

"Упс", - підписала фото красуня.

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