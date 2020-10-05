Пышногрудая внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась идеальной фигурой, нарядившись в мини-платье с сеткой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я похожа на автокатастрофу, уродлива, как колыбельная», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Екатерина позирует в прозрачном топе и мини-платье с сеткой эффектно умостившись на кресле. В руках девушка держит плюшевую игрушку, а на ногах виднеются огромные ботинки.
При этом, отвечая одному из поклонников, Боярская заявила: «Экспериментируй на мне».
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«Как всегда – прекрасна», «слишком много красивых фоток», «мощно», «ну просто пушка», «такие красивые, стройные ножки и такие большие и чёрные ботинки - я надеюсь тебе нетяжело их носить», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина удивила красотой, нарядившись в латексную юбку и не только
«Я могла бы быть твоей девушкой», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках внучка Боярского позирует полубоком, скрыв шестой размер за оверсайз-футболкой.
«Катюха, ты великолепна», «как всегда – прекрасна», «Я согласен, солнечный стрелец знаю не опасен», «огонь, малышка», «красотка», - пишут ее поклонники.
Напомним, пышногрудая внучка Боярского потрусила внушительным бюстом во "взрослом" декольте: горячие кадры.
Как сообщала Politeka, игривая внучка Боярского красиво уложила шестой размер в наряд с вырезом.
Также Politeka писала, что внучка Боярского наплевала на стыд и посветила шестым размером бюста в крохотном топе.