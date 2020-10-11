Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала себя в необычном ракурсе
На фото Боярская показала себя кроссовках без носков и коротких шортиках. Образ Екатерина дополнила расстегнутым пиджаком и черным топом. Волосы у девушки были распущенными. Внучка актера в кресле задрала ноги, позируя перед фотографом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Упс", - подписала фото красотка.
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Фанаты поставили более 200 лайков и написали комментарии:
"Супер", "Ну да, соблазнительные ножки. А взгляд манящий, притягательный, прямо гипнотизирует", "Ножки обворожительные", "Бомба".
Сообщалось, что внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина похвасталась безупречной фигурой во время «разборок» с парнем.
Так, красотка опубликовала клип под названием «плохая девочка». На нем знаменитость устраивает «разборки» с молодым человеком.
Мы писали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина устроила жаркие танцы в пикантном наряде.
«Королева попа», - коротко говорится в сообщении.
Напомним, пышногрудая внучка Боярского стала плохой девочкой, показательный кадр
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