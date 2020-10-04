Красотка превзошла сама себя

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина удивила красотой, нарядившись в латексную юбку и не только

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я могла бы быть твоей девушкой», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках внучка Боярского позирует полубоком, скрыв шестой размер за оверсайз-футболкой.

«Катюха, ты великолепна», «как всегда – прекрасна», «Я согласен, солнечный стрелец знаю не опасен», «огонь, малышка», «красотка», - пишут ее поклонники.

До этого Екатерина Боярская соблазнила шикарными формами в коже

Екатерина надела черную футболку, а сверху косуху такого же цвета. Юбочка от вспышки засветилась из-за латексного материала.

Молния поперек мини выглядела очень интересно, придавая образу пикантности. Колготки в крупную сеточку, длинные гольфы и кроссовки завершили образ. Звезда распустила длинные белые волосы с розовыми кончиками и пристально смотрела в камеру. Стоит отметить, что в данном образе звезда сделала несколько фотографий и получила массу комплиментов.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского потрусила внушительным бюстом во "взрослом" декольте: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, игривая внучка Боярского красиво уложила шестой размер в наряд с вырезом.

Также Politeka писала, что внучка Боярского наплевала на стыд и посветила шестым размером бюста в крохотном топе.