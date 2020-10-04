Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина удивила красотой, нарядившись в латексную юбку и не только
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я могла бы быть твоей девушкой», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках внучка Боярского позирует полубоком, скрыв шестой размер за оверсайз-футболкой.
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«Катюха, ты великолепна», «как всегда – прекрасна», «Я согласен, солнечный стрелец знаю не опасен», «огонь, малышка», «красотка», - пишут ее поклонники.
До этого Екатерина Боярская соблазнила шикарными формами в коже
Екатерина надела черную футболку, а сверху косуху такого же цвета. Юбочка от вспышки засветилась из-за латексного материала.
Молния поперек мини выглядела очень интересно, придавая образу пикантности. Колготки в крупную сеточку, длинные гольфы и кроссовки завершили образ. Звезда распустила длинные белые волосы с розовыми кончиками и пристально смотрела в камеру. Стоит отметить, что в данном образе звезда сделала несколько фотографий и получила массу комплиментов.
Напомним, пышногрудая внучка Боярского потрусила внушительным бюстом во "взрослом" декольте: горячие кадры.
Как сообщала Politeka, игривая внучка Боярского красиво уложила шестой размер в наряд с вырезом.
Также Politeka писала, что внучка Боярского наплевала на стыд и посветила шестым размером бюста в крохотном топе.