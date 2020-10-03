Внучка российского актера Михаила Боярского, Екатерина, соблазнила шикарными формами в коже

Модель порадовала поклонников жаркими фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На снимках красотка блистала в рокерском стиле.

Екатерина надела черную футболку, а сверху косуху такого же цвета. Юбочка от вспышки засветилась из-за латексного материала.

Молния поперек мини выглядела очень интересно, придавая образу пикантности.

Колготки в крупную сеточку, длинные гольфы и кроссовки завершили образ.

Звезда распустила длинные белые волосы с розовыми кончиками и пристально смотрела в камеру.

Стоит отметить, что в данном образе звезда сделала несколько фотографий и получила массу комплиментов.

"Пусть знают, что мы все еще рок-н-ролл🎸💖", - написала в одном из постов Боярская.

"Девочка секси!)))))))", "Идеальная ✨", "Я не пойму, мне кажется или эта девочка и вправду очень красивая ?)))😍🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, внучка Боярского появилась в черном мини-платье, которое эффектно подчеркивает ее грудь шестого размера. При этом красотка выбрала для показа красный приглушенный свет, а поверх ролика наложила фильтр в виде небольших рожков.

Сама внучка Боярского при этом ничего не говорит.

Ранее мы писали, что внучка Боярского предстала перед камерой в черной майке с максимальным вырезом, который оголяет ее внушительные объемы шестого размера. Красотка эффектно двигается под музыку, что стало причиной комплиментов со стороны ее поклонников.

«Дай знать, если в рекомендации», — сказано в подписи.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского потрусила внушительным бюстом во "взрослом" декольте: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, игривая внучка Боярского красиво уложила шестой размер в наряд с вырезом.

Также Politeka писала, что внучка Боярского наплевала на стыд и посветила шестым размером бюста в крохотном топе.