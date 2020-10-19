Начинающая российская певица Екатерина Боярская, которая является внучкой Михаила Боярского, показала формы в облегающем мини

Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Как дела?» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Боярская буквально «развалилась» в кресле, демонстративно показывая идеальные ноги в мини-платье. Все это сопровождает неоновым светом, который заполнил комнату. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

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Как дела?🧚🏻‍♀️✨

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«Просто красотка», «Уххххх ты, бомбический вид», «ты бомба», «роскошная конфетка», «залипательно», - пишут они.

До этого мы писали, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала себя в необычном ракурсе

На фото Боярская показала себя кроссовках без носков и коротких шортиках. Образ Екатерина дополнила расстегнутым пиджаком и черным топом. Волосы у девушки были распущенными. Внучка актера в кресле задрала ноги, позируя перед фотографом.

"Упс", - подписала фото красотка.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского стала плохой девочкой, показательный кадр

А еще Politeka писала, что пышногрудая внучка Боярского в латексном мини и сетке ошеломила видом

Также Politeka сообщала, что пышногрудая внучка Боярского пленила завидными размерами в коже и сетчатых колготках