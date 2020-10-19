Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, показала неймовірний вигляд під час велопрогулянки

Фотографією знаменитість поділилася в Instagram, передає Politeka.

"За що я люблю осінь? За цю загальну умиротворення. За тишу, спокій, безмовність. За це відчуття реальної нереальності, немов все навколо завмерло, час зупинився, а ти стоїш, вдихаєш морозне, освіжаюче колюче повітря, і на душі так тихо ... немов усього іншого світу разом з його проблемами й суєтою раптом не стало", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Кузнєцова позує в спортивному вбранні на тлі озера. Шанувальники звернули увагу на значний бюст красуні.

"Плоди дозріли", "дуже добре виглядаєш», «ось це апельсинки», «ти неймовірно красива», "виглядаєш просто відпадно", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель Міла Кузнєцова похвалилася своїм величезним бюстом в купальнику.

Зірка сумує за теплими днями і відпочинку на морі. Пишногруда блондинка опублікувала фото, де вона позує на морі в купальнику.

Зелений купальник натягнувся на грудях, а червоне плетіння з бретелей ідеально утримувало тканину на місці.

Видно, що красуня добре засмагла на сонці і її груди навіть почервоніла від інтенсивних "сонячних ванн".

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста вразила розкішними видами в декольте до пупка:"скарб".

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