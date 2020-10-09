Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей самого большого в Украине бюста, подчеркнула свои достоинства красным купальником
Кузнецова нередко радует поклонников своими жаркими образами. В этот раз звезда опубликовала яркое фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
На снимке модель позировала в красном купальнике с пикантным декольте, из него выставилась пышная грудь звезды и едва ли не выпрыгивала.
Огромный вырез едва ли не доходил до пупка, а маленький поясок внизу соединил две части ткани, чтобы придержать их, а также выделил талию.
Фото было сделано на природе, Мила взяла в руку листик, и посмотрела на него большими глазами, открыв рот, будто от удивления.
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В посте звезда рассказала, что для поклонников публикует уникальные фото на другой платформе.
"Спасибо, что были со мной, и я могу порадовать вас эксклюзивными фотографиями 💙🍰🍹🔥", - написала модель.
За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
"Мила , тебе очень идёт красный цвет🔥", "Вы сокровище и удовольствие. ❤️", "Вау", "Ну, вы крутые. Такой съёмки я ещё не видел", "Вау, истинные фанаты точно оценят эту красоту, ты шикарная😍", "Красивенькая", "Классное такое фото получилось😻Красотка🔥", "Оригинальное фото👍", "Ну, прямо русалка вышла из прибрежной травы...❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Мила Кузнецова появилась в "Дизель-Шоу"и обнародовала фото с актерами. Юморист Сергей Писаренко загляделся на прелести модели, торчащие из декольте, при этом отодвинув от пышногрудой красотки своего коллегу Евгения Никишина.
Напомним, что Мила Кузнецова распахнула халатик и показала всю себя: "Женился бы".
Как Politeka писала, что Мила Кузнецова переборщила с размером декольте на велопрогулке: «Невозможно не любить».
Также Politeka сообщала, что Мила Кузнецова блеснула формами и показала, как получает незабываемые впечатления: «Очень четко».