Украинская модель Мила Кузнецова похвасталась своим огромным бюстом в купальнике 

Звезда скучает по теплым денькам и отдыху на море,  передает Politeka.net. Пышногрудая блондинка опубликовала фото, где она позирует на море в купальнике. 

Зеленый купальник натянулся на груди, а красное плетение из бретелек идеально удерживало ткань на месте. 

Видно, что красотка хорошо загорела на солнце и ее грудь даже покраснела от интенсивных "солнечных ванн". 

Завершили летний образ очки и сережки. 

Популярные статьи сейчас

"Вот до чего дожил": победитель "Голосу країни" из команды Кароль устроился кассиром в супермаркет

С курсантом, потерявшим своих сокурсников в катастрофе АН-26, произошло чудо: "бывает один на миллион"

Моложавая Пугачева поразила цветущим видом с Галкиным и детьми: «В ее-то возрасте…»

"Я убогий, старый и тупой": доведенный до реанимации Тарзан ошеломил Королеву новой выходкой
Показать еще

"Целый день дождь... хочу на море✈🌊⛱", - написала Кузнецова. 

За полчаса пост собрал более 900 лайков и много комментариев. 

"Да, погода ужасная. Хочу в тёплые края... Мила, хорошего и тёплого вечера 😍", "Я тоже очень хочу на море и солнышко❤️🤗", "Невероятно большие "сундуки" Милы", "Если что забирай и меня на море, очень люблю солнышко 🤗А то у нас тоже дождь бррр...", "В Одессе только утром был. Потом солнышко", "Моя любовь", "Да уж, я не особо люблю жару но сбежать от такой погоды на море не отказалась бы😊", "После таких фото становится намного жарче🔥😍", "И меня забирайте 😁 я тоже хочу на море🌊🤤", - написали пользователи сети. 

Напомним, Мила Кузнецова позировала рядом с велосипедом, эффектно изгибаясь. Она наклонилась прямо перед камерой и показала свои прелести во всей красе.

Особой пикантности снимку добавляет то, что красотка решила расстегнуть и без того тесный топ.

Ранее сообщалось, что Мила Кузнецова побывала на съемках «Дизель Шоу», где ей довелось поработать с известными юмористами. На одном из фото она позирует с ними вместе.