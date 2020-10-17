Украинская модель Мила Кузнецова похвасталась своим огромным бюстом в купальнике

Звезда скучает по теплым денькам и отдыху на море, передает Politeka.net. Пышногрудая блондинка опубликовала фото, где она позирует на море в купальнике.

Зеленый купальник натянулся на груди, а красное плетение из бретелек идеально удерживало ткань на месте.

Видно, что красотка хорошо загорела на солнце и ее грудь даже покраснела от интенсивных "солнечных ванн".

Завершили летний образ очки и сережки.

"Целый день дождь... хочу на море✈🌊⛱", - написала Кузнецова.

За полчаса пост собрал более 900 лайков и много комментариев.

"Да, погода ужасная. Хочу в тёплые края... Мила, хорошего и тёплого вечера 😍", "Я тоже очень хочу на море и солнышко❤️🤗", "Невероятно большие "сундуки" Милы", "Если что забирай и меня на море, очень люблю солнышко 🤗А то у нас тоже дождь бррр...", "В Одессе только утром был. Потом солнышко", "Моя любовь", "Да уж, я не особо люблю жару но сбежать от такой погоды на море не отказалась бы😊", "После таких фото становится намного жарче🔥😍", "И меня забирайте 😁 я тоже хочу на море🌊🤤", - написали пользователи сети.

Напомним, Мила Кузнецова позировала рядом с велосипедом, эффектно изгибаясь. Она наклонилась прямо перед камерой и показала свои прелести во всей красе.

Особой пикантности снимку добавляет то, что красотка решила расстегнуть и без того тесный топ.