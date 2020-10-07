Такой смелый вырез не мог остаться без внимания

Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей самого большого в Украине бюста, засветилась в компании актеров известного "Дизель-Шоу"

Звезда с каждым днем все больше набирает популярность, поэтому становится гостьей известных проектов, пишет Politeka.net.

Модель появилась в "Дизель-Шоу", о чем свидетельствуют совместные фото, которые она разместила в Инстаграм. Мила позировала в свойственной для себя футболочке с глубоким вырезом. 13-ый размер знаменитости едва ли не выпрыгивал из столь нескромного разреза и привлекал внимание мужской стороны известного коллектива.

Юморист Сергей Писаренко загляделся на прелести, торчащие из декольте, при этом отодвинув от пышногрудой красотки своего коллегу Евгения Никишина. Рядом стояла расстроенная Виктория Булитко, вероятно, так требовала ее роль.

В посте Кузнецова рассказала, когда стоит ждать выпуска шоу с ее участием.

"Всех жду) Будет ну очень смешно🤣", - написала она.

За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Обожаю то шоу, уже с нетерпением жду", "Как я люблю дизель шоу😍Мила, ты отлично выглядишь в их компании 👌", "Мила, ты крутая на фотке с дизель шоу 💋💋💋", "Ого как круто, буду обязательно смотреть", "Я конечно же не пропущу этого🤗🔥", "Класс, я обязательно буду смотреть,😍😍😍 Мила, ты вписываешься в их коллектив, класс 😍😍", "ВОУ! Вот я такого не ожидал! обязательно приду", "Милочка, вы просто кукольная кукла!", "Вау какой у тебя наряд, уверена что это будет очень интересно🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, что Мила Кузнецова распахнула халатик и показала всю себя: "Женился бы".

Как Politeka писала, что Мила Кузнецова переборщила с размером декольте на велопрогулке: «Невозможно не любить».

Также Politeka сообщала, что Мила Кузнецова блеснула формами и показала, как получает незабываемые впечатления: «Очень четко».